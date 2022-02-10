Вашингтон, 10 февраля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена проинформировала сенаторов о приближении Ирана к созданию ядерного боезаряда. Об этом сообщает газета Politico.

Ru.freepik.com Ядерное оружие

По данным источников издания, сенаторам представили оценки, в соответствии с которыми Ирану понадобится менее двух месяцев для наработки ядерного материала в достаточном для боезаряда объёме. Эту информацию до них донесли в ходе закрытого брифинга.

Один из сенаторов отметил, что такие оценки стали «отрезвляющими и шокирующими».

В публикации говорится, что многие демократы призвали поскорее восстановить ядерную сделку с Ираном 2015 года, которую разорвал прежний президент США Дональд Трамп. Республиканцы, напротив, призвали вернуться к политике Трампа и оказать максимальное давление на Иран, в том числе ввести против Тегерана жесточайшие санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявила, что Иран и США могут договориться о возвращении к ядерной сделке группы «пять плюс один».

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