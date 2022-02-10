Уфа, 10 февраля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Огурцы, конфеты и капуста больше всего подорожали за неделю в Башкирии. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба Башстата.

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Согласно данным на 4 февраля, в республике за неделю на 7% подорожали свежие огурцы. Средняя цена этих овощей в республике составила 182,4 руб. Конфеты мягкие, глазированные шоколадом стали дороже на 5% (средняя цена 327,04 руб.). Капуста белокочанная подросла в цене на 3,8% (58,28 рублей). На 2% поднялась в цене сметана.

Отмечается, что некоторые продукты в республике подешевели.

Так, цена на свеклу столовую снизилась на 3,9%, помидоры стали дешевле на 3,2%. Также подешевели сосиски (на 3,1%), консервы фруктово-ягодные для детского питания (на 2,4%), бананы (на 1,7%).