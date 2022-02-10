Владивосток, 10 февраля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Фонд капительного ремонта в Приморье столкнулся с проблемой отсутствия подрядчиков — речь идет о работах в домах, имеющих историческую ценность, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Владивостока.

Дореволюционный Владивосток

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Отмечается, что поиск подрядчиков для капремонта домов, являющихся объектами культурного наследия, связан получением лицензии Министерства культуры. В Приморье таких компаний всего две.

Кроме того, все объекты культурного наследия — очень старые дома с высокой степенью изношенности конструктивных элементов, которые требуют больших вложений.

«Для сохранения исторического облика зданий запрещено применять многие современные недорогие материалы и технологии. Например, при ремонте крыш нельзя использовать кровельное железо. Вместо него применяются оцинкованные железные листы, которые скрепляются вручную методом фальцевания. В итоге стоимость капитального ремонта такого дома выходит за рамки предельных показателей стоимости, которые на сегодня есть в Приморье», — пояснили специалисты Фонда.

Чтобы решить эту проблему, Фонд капитального ремонта ведёт работу с соседними регионами: уже запланированы консультации, запрошены контакты строительных компаний, имеющих лицензию Минкульта.

С такой проблемой сталкиваются и в других регионах страны.

Как сообщало ИА REGNUM, арбитражный суд Камчатки 7 февраля вынес решение по иску краевого Фонда капремонта к подрядной организации ООО «Новострой-М», которая в 2018 году проводила капитальный ремонт дома №3 по улице Пономарёва.