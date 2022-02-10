Харад, , 10:59 — REGNUM Силы ПВО повстанцев-хуситов сбили разведывательный беспилотник, координировавший нанесение авиаударов по территории Йемена. Об этом сообщает телеканал Al-Masirah со ссылкой на официального представителя повстанцев Яхья Сари.

Saudi Drone Lostarmour.info/yemen

По его словам, беспилотник был уничтожен в районе города Харад, за который идут ожесточённые бои между повстанцами и правительственными йеменскими войсками. С его слов, для уничтожения беспилотника была применена новая ракета.

«Наши средства ПВО смогли сбить беспилотник-разведчик китайского производства CH4, принадлежащий ВВС Саудовской Аравии, нашей новой ракетой класса «земля-воздух», в то время как он выполнял враждебные действия в воздушном пространстве округа Харад провинции Хаджа», — заявил Яхья Сари.