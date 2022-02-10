Мадрид, , 10:56 — REGNUM На выборах 13 февраля в Кастилии и Леоне испанцы будут выбирать между «исполнительной властью перемен» во главе с Социалистической партией (PSOE) и «медвежьими объятиями» между «Народной партией» (Partido Popular) и «Голосом» (Vox). Об этом заявил председатель правительства Испании Педро Санчес, сообщает агентство EFE.

Педро Санчес (в центре) Marta Jara

Он также подчеркнул роль «больших партий» в противовес платформам, подобным объединению España Vaciada.

Санчес назвал PSOE единственной альтернативой возможному правительству «Народной партии» и «Голоса» в Кастилии и Леоне.