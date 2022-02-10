Рига, , 10:55 — REGNUM Власти Латвии проводят сознательную линию на сворачивание связей с Россией. Такое мнение в интервью газете «Сегодня неделя» высказал посол России в Латвии Михаил Ванин.

Латвия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Складывается впечатление, что власти Латвии проводят сознательную линию на сворачивание связей с нашей страной: вот уже несколько лет, как заморожена работа совместной комиссии историков, в подвешенном состоянии находится межпарламентское сотрудничество», — отметил дипломат.

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Кроме того, по его словам, искусственно тормозится реализация ряда российских инициатив в гуманитарной и мемориальной сферах.

Посол также указал и на проблемы, с которыми вынуждены сталкиваться в Латвии российские соотечественники.

«По-прежнему остро стоит вопрос массового безгражданства, сужается сфера использования русского языка, особенно в образовательном пространстве», — добавил Ванин.

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При этом дипломат заявил об отсутствии на сегодняшний день объективных оснований говорить о том, что «в ближайшей перспективе в российско-латвийских отношениях можно ожидать качественных изменений и подвижек в лучшую сторону».

«Со своей стороны мы не уклоняемся от диалога и готовы обсуждать самые острые вопросы», — добавил Ванин.

Посол подчеркнул, что подход Москвы к выстраиванию связей с Латвией остаётся неизменным: «Россия выступает за открытый, равноправный и честный диалог по любым проблемам, какими бы сложными они ни были».

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