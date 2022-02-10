Астана, 10 февраля, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Ряд лидеров и участников группировок, которые причастны к организации массовых беспорядков в Казахстане, произошедших в начале января, задержали в нескольких городах страны правоохранители. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба МВД республики.

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«После январских событий в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий в городах Нур-Султан, Алма-Ата, Актобе, Усть-Каменогорск и Кызылорда задержано и привлекается к ответственности ряд лидеров криминалитета и участников организованных преступных групп, причастных к организации массовых беспорядков 4−7 января», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по информации казахской полиции, у задержанных изъяли два автомата Калашникова, четыре пистолета системы ПМ, четыре пистолета «Глок», револьвер, пистолет ТТ, помповое ружье, автоматическую винтовку, гладкоствольный карабин «Сайга-410», травматический пистолет «Оса», гранату РГД-5, а также свыше 130 единиц боеприпасов различного калибра.

Кроме того, отмечается, что все задержанные в настоящее время помещены под стражу и добавляется, что ведется досудебное расследование в их отношении.

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