Ташкент, , 10:53 — REGNUM Основной целью для властей Узбекистана на ближайшие пять лет станет увеличение ВВП страны до 100 миллиардов долларов и ВВП на душу населения до 2800 долларов. Об этом, как передает Подробно. уз, заявил директор Центра экономических исследований и реформ Обид Хакимов журналистам.

Узбекистан Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Хакимова, в каждой развивающейся экономике отраслью с наибольшей производительностью труда является промышленность.

«В этой сфере производительность труда является наиболее быстрорастущим и изменяющимся сектором. Нашей основной целью на следующие пять лет является увеличение производства промышленной продукции в 1,4 раза за счет развития приоритетов в этой отрасли», — отметил директор.

По словам Хакимова, в отечественной индустрии текстильные кластеры — это сфера, которая дала наибольший импульс росту промышленной продукции.

«Применив аналогичную кластерную систему к переработке меди, к 2026 году планируется создать промышленные кластеры, которые будут производить медной продукции на 8 миллиардов долларов», — подчеркнул, в частности, Хакимов.

Он подчеркнул, что Узбекистан обладает одними из самых больших запасов меди в мире.

«Обрабатывая и перерабатывая эти запасы меди и организуя их производство в цепочке создания добавленной стоимости, мы можем добиться больших перемен в медной промышленности», — сказал директор центра.

По данным Всемирного банка, ВВП Узбекистана в 2019 году составлял 57,9 миллиарда долларов, а в 2020 году — 57,7 миллиарда долларов.