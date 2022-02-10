Сеул, , 10:52 — REGNUM Военные Южной Кореи проведут реорганизацию ракетного командования с целью более эффективного противостояния растущей северокорейской ракетной угрозе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, нынешнее ракетное командование сухопутных войск будет переименовано в стратегическое ракетное командование сухопутных войск, а также расширено.

В рамках реорганизации, намеченной на апрель текущего года, звание командующего также будет повышено с нынешнего генерал-майора до генерал-лейтенанта.

Отметим, что реорганизация командования последовала после серии ракетных пусков КНДР.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Корее проверили боеготовность военных после ракетных пусков КНДР