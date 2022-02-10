Сеул, 10 февраля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Военные Южной Кореи проведут реорганизацию ракетного командования с целью более эффективного противостояния растущей северокорейской ракетной угрозе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, нынешнее ракетное командование сухопутных войск будет переименовано в стратегическое ракетное командование сухопутных войск, а также расширено.

В рамках реорганизации, намеченной на апрель текущего года, звание командующего также будет повышено с нынешнего генерал-майора до генерал-лейтенанта.

Отметим, что реорганизация командования последовала после серии ракетных пусков КНДР.