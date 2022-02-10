Тирана, , 10:58 — REGNUM В российской авиакомпании Nordwind Airlines 9 февраля сообщили о том, что прямые рейсы Москва — Тирана начнут работать 30 апреля этого года. Об этом сообщает албанское новостное агентство Lapsi.

Самолет (сс) martindotpng

По данным журналистов, компания будет проводить два рейса в Тирану и обратно в неделю — по средам и по субботам.

Nordwind также проводит прямые рейсы в Северную Македонию, Турцию, Сербию и Хорватию.

Прямое авиасообщение между Албанией и Тираной было прервано из-за пандемии, когда авиация понесла большие убытки из-за локдауна.

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