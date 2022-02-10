Махачкала, , 10:51 — REGNUM В Дагестане возбуждено уголовное дело против местного жителя, который, выехав в Сирию, организовал финансирование деятельности террористической организации. Для привлечения денежных средств он ввел в заблуждение своего брата, сообщили 10 февраля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Террористы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Из подробностей расследования известно, что 42-летний житель Сулейман-Стальского района в 2016 году выехал в Сирию, где принимал участие в деятельности международной террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Для подготовки и совершения преступлений террористической направленности и экстремистского характера необходимы были денежные средства. Подозреваемый организовал из сбор, «введя в заблуждение своего родного брата относительно истинных своих намерений».

В настоящее время по факту организации финансирования терроризма ведется следствие.

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