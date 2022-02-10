Париж, 10 февраля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон представит в городе Бельфор грандиозный план перезапуска французской атомной энергетики, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

Глава государства объявит о строительстве шести реакторов типа EPR к 2045 году. В то время как в 2017 году Эммануэль Макрон пообещал сократить долю атомной энергетики с 75 до 50%.

Франция намерена построить шесть реакторов EPR в период с 2035 по 2045 год общей стоимостью 50 млрд евро.

Амбициозная атомная программа, которая не останавливается на достигнутом, поскольку Эммануэль Макрон также планирует строительство новых реакторов после 2050 года.

Как сообщало ИА REGNUM, визит президента Франции Эммануэля Макрона в Москву, Киев и Берлин достиг своей «цели», позволив продвинуться в вопросе вокруг ситуации на Украине.