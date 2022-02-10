Благовещенск, 10 февраля, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Темп прироста количества новых заболевших COVID-19 в Амурской области растёт и достиг 1,8%. За сутки заразились 1154 человека (днём ранее — 983), у 12 из них (1%) — пневмония, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

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Не привиты 923 человека от числа новых заболевших. Жителям региона настоятельно рекомендуют соблюдать меры по профилактике коронавирусной инфекции. Показатель заболеваемости составляет 8270,81 на 100 тысяч населения.

Как сообщало ИА REGNUM, документ о временной нетрудоспособности жители Амурской области смогут получать, не посещая поликлинику. Упрощённый порядок оформления больничных листов вводится в регионе до 15 марта для тех, у кого официально подтверждена коронавирусная инфекция. Для выхода на работу повторный ПЦР-тест сдавать не нужно.