Нур-Султан, , 10:56 — REGNUM Соглашение с США о совершенствовании международной налоговой дисциплины ратифицировала 10 февраля верхняя палата парламента Казахстана (Сенат). Трансляция заседания ведётся на сайте законодательного органа.

Мариус Клаус ван Реймерсвале. Сборщики налогов (фрагмент)

Сенатский комитет по финансам и бюджету указал в заключении, что документ нацелен на совершенствование международной налоговой дисциплины через взаимное содействие правительств обеих стран. Казахстан и США будут помогать друг другу, обмениваясь информацией.

США в 2010 году приняли закон «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA), чтобы не позволять своим гражданам уклоняться от уплаты налогов. Финансовые учреждения Казахстана, приняв нормы FATCA, получат дополнительный инструмент по сбору и администрированию налогов.

Одобренный Сенатом Казахстана закон о ратификации соглашения с США поступит на подпись президенту страны Касым-Жомарту Токаеву.

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