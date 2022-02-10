Нур-Султан, 10 февраля 2022, 10:56 — REGNUM Соглашение с США о совершенствовании международной налоговой дисциплины ратифицировала 10 февраля верхняя палата парламента Казахстана (Сенат). Трансляция заседания ведётся на сайте законодательного органа.

Мариус Клаус ван Реймерсвале. Сборщики налогов (фрагмент)
Мариус Клаус ван Реймерсвале. Сборщики налогов (фрагмент)

Сенатский комитет по финансам и бюджету указал в заключении, что документ нацелен на совершенствование международной налоговой дисциплины через взаимное содействие правительств обеих стран. Казахстан и США будут помогать друг другу, обмениваясь информацией.

США в 2010 году приняли закон «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA), чтобы не позволять своим гражданам уклоняться от уплаты налогов. Финансовые учреждения Казахстана, приняв нормы FATCA, получат дополнительный инструмент по сбору и администрированию налогов.

Одобренный Сенатом Казахстана закон о ратификации соглашения с США поступит на подпись президенту страны Касым-Жомарту Токаеву.

Читайте также: Узбекистан и Казахстан создают совет межпарламентского сотрудничества