Ульяновск, 10 февраля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В Ульяновской области план по вакцинации от COVID-19 выполнен на 85%. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

По данным властей, в настоящее время в области запас вакцины от ковида по первому компоненту превышает 210 тыс. доз. Ежедневно прививку делают свыше 1,2 тыс. человек.

По оперативным сведениям, в Ульяновской области привились от COVID-19 более 675 тыс. жителей, что составляет 85% от плана. Ревакцинацию прошли 110 тыс. человек.

Также идёт вакцинация детей. По данным на 8 февраля, прививку сделали более 450 детей.

Напомним, что с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 138 086 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 123 229 человек, умерли 4116 ковидных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января Ульяновская область получила первую партию вакцины от ковида для детей от 12 до 17 лет. Между поликлиниками распределили 720 компонентов вакцины «Спутник M».