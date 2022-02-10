Екатеринбург, 10 февраля, 2022, 10:47 — ИА Регнум. У задержанного в Екатеринбурге за ложные минирования объектов 14-летнего школьника был зарубежный куратор. Об этом сообщили журналистам представители ФСБ.

Sergeev.ws Интернет

Подросток являлся участником одного из сообществ в интернет-мессенджере, в котором обсуждались способы и результаты лжеминирований. А летом 2021 года у него появился куратор, обучавший его рассылке сообщений с использованием анонимайзеров. И после каждой рассылки юноша отправлял отчёт своему наставнику.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе по Екатеринбургу прокатилась волна лжеминирований. В частности, из-за анонимных сообщений были эвакуированы сотрудники и учащиеся 151 школы.