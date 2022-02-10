Москва, 10 февраля, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Наиболее часто возможностью обучения в Российском университете дружбы народов по квотам правительства интересуются граждане Казахстана, Таджикистана, Афганистана и Китая. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.

ИА REGNUM Здание РУДН

«Чаще всего обучением по квотам правительства РФ в РУДН интересуются студенты из Казахстана, Таджикистана, Киргизии. Из стран дальнего зарубежья больше всего заявок из Афганистана, Китая, Вьетнама, Сирии, Ирана, Ирака, Нигерии», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в 2022 году РУДН планирует принять не менее четырёх тысяч иностранных студентов.

В министерстве также отметили, что с каждым годом число иностранных студентов растёт также в РЭУ имени Г.В. Плеханова, МГТУ имени М. Э Баумана, Казанском федеральном университете и ряде других вузов.