Москва, 10 февраля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил российских коллег по случаю Дня дипломатического работника, который отмечается 10 февраля. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Сегодня мы отмечаем День дипломатического работника. Прежде всего, хотел бы от души поздравить всех с нашим общим праздником — где бы вы ни трудились: в загранучреждениях, представительствах МИД в регионах или в Центральном аппарате», — сказал Лавров.

Глава МИД России подчеркнул преданность дипломатов общему делу, напомнив о подвиге работников Наркомата иностранных дел, которые сражались в период Великой Отечественной войны.

Лавров охарактеризовал современную дипломатическую службу как авангард усилий по продвижению и защите интересов России на международной арене и создание благоприятных внешних условий, способствующих повышению качества и уровня жизни граждан страны.

Как сообщало ИА REGNUM, поздравляя сотрудников и дипломатов Министерства иностранных дел РФ с Днём дипломатического работника, заявил президент РФ Владимир Путин заявил, что российская дипломатия играет важную роль «в формировании благоприятных внешних условий для поступательного развития страны».

Читайте также: Путин заявил о нарастающей турбулентности обстановки в мире