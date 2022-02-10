Санкт-Петербург, , 10:59 — REGNUM В Санкт-Петербурге решением суда оштрафовали члена КПРФ Алексея Филиппова, который процитировал резкое высказывание французского философа Жан-Поля Сартра в социальной сети «ВКонтакте». Это расценили как возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Об этом 10 февраля сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

С иском в суд в сентябре 2020 года обратилась прокуратура города, которая увидела в репосте записи группы «Коммунисты Могилевщины» членом петербургского горкома КПРФ Филипповым в 2017 году возбуждение ненависти и вражды, направленное против социальной группы — антикоммунистов. В репосте содержалось изображение Жан-Поля Сартра и приводилось его крайне негативное высказывание об антикоммунистах.

«Приморский районный суд Петербурга рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении Алексея Филиппова, которому вменялась ст. 20.3.1 КоАП РФ. Суд признал Филиппова виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей», — отметили в ОПС.