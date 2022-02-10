Владивосток, 10 февраля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Бывший начальник ГИБДД Приморья Олег Зубакин после опроса следователями отпущен домой.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Полиция

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«Зубакин отпущен на свободу без меры пресечения, но уголовное дело на него есть. Речь идёт о ст. 290 УК РФ — получение взятки группой лиц по предварительному сговору», — цитирует осведомлённого источника «Восток-Медиа».

Официальные ведомства пока о деле полковника полиции молчат.

Отмечается, что именно Олег Зубакин был во главе коррупционной схемы, раскрыли которую силовики в сентябре 2021 года. Несколько фигурантов под следствием.

Ранее региональные телеграм-каналы сообщили о задержании Олега Зубакина.