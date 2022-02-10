Ярославль, , 11:00 — REGNUM В Ярославской области Росздравнадзор по просьбе омбудсмена проверит медицинские учреждения региона на наличие доступной среды для маломобильных граждан. Об этом сообщает аппарат Уполномоченного по правам человека в Ярославской области.

Доступная среда Baryatino40.ru

Проверить медучреждения Сергей Бабуркин попросил после поступившего к нему обращения от жителя области. Его матери, которая является инвалидом-колясочником, дали направление на компьютерную томографию в рамках системы ОМС. Однако медицинский центр, куда направили женщину, располагался на втором этаже. Добраться туда можно только по лестнице с 4 крутыми пролётами, пандусы и лифты отсутствовали.

«В результате мы с мамой около часа пешком преодолевали подъем по лестнице с периодическими остановками. Хорошо, что мне дали на регистрации стул, чтобы мама могла отдыхать после каждого лестничного проема, что, однако, не сильно облегчило задачу, — расскамзал заявитель. — Обратный путь был не легче, а скорее — наоборот, поскольку спускаться практически не ходячему человеку, пусть и с помощью, гораздо сложнее».

Уполномоченный не указал, в каком именно медицинском учреждении произошёл инцидент. Он обратился в Росздравнадзор с просьбой проверить все медицинские учреждения на предмет доступности для инвалидов.