Ярославль, 10 февраля 2022, 11:00 — REGNUM В Ярославской области Росздравнадзор по просьбе омбудсмена проверит медицинские учреждения региона на наличие доступной среды для маломобильных граждан. Об этом сообщает аппарат Уполномоченного по правам человека в Ярославской области.
Проверить медучреждения Сергей Бабуркин попросил после поступившего к нему обращения от жителя области. Его матери, которая является инвалидом-колясочником, дали направление на компьютерную томографию в рамках системы ОМС. Однако медицинский центр, куда направили женщину, располагался на втором этаже. Добраться туда можно только по лестнице с 4 крутыми пролётами, пандусы и лифты отсутствовали.
Уполномоченный не указал, в каком именно медицинском учреждении произошёл инцидент. Он обратился в Росздравнадзор с просьбой проверить все медицинские учреждения на предмет доступности для инвалидов.