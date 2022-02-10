Ростов-на-Дону, 10 февраля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону за взятку и превышении должностных полномочий осуждён бывший заместитель начальника отдела полиции № 5. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

Следствием и судом установлено, что с 2015 по 2019 год полицейский неоднократно получал взятки от индивидуального предпринимателя. Деньги передавались через подчинённого — бывшего инспектора отдела полиции. В обмен страж порядка обещал бизнесмену покровительство и свободную реализацию в продуктовом магазине немаркированной алкогольной продукции. Сумма взяток составила 135 тыс. рублей.

Кроме того, полицейский превысил свои должностные полномочия при рассмотрении заявления о совершении в отношении мужчины противоправных действий.

Суд назначил бывшему полицейскому три года колонии общего режима и штраф в размере 30 тыс. рублей.