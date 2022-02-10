Пенза, 10 февраля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В Пензенской области в 2021 году зарегистрировали 1121 наркопреступление, это на 7,7% меньше, чем годом ранее (1215). На незаконный сбыт наркотических средств приходится 54% преступлений, или 747 (в 2020 году — 61,5%), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

ElIndignado653 Нет наркотикам

Количество расследованных наркопреступлений возросло на 6,7% (с 616 до 657), доля раскрытых увеличилась до 59,3%. За незаконный оборот наркотиков привлекли к уголовной ответственности 701 человека (в 2020 году — 578).

За прошлый год в Пензенской области изъяли из незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ 113,8 кг (в 2020 году — 69,6 кг).

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензе мужчина в двух квартирах организовал нарколаборатории.

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