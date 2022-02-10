Байконур, Казахстан, 10 февраля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Власти Казахстана дали согласие на приватизацию жилого фонда в Байконуре. Об этом 10 февраля сообщает РИА Новости, ссылаясь на свой источник в городе.

Юрий Данилевский Байконур

«Работа по подготовке к организации приватизации жилья в городе Байконур началась, её ведут администрация города совместно с казахстанскими структурами», — сообщил журналистам собеседник.

По его словам, решение начать приватизацию квартир в Байконуре приняли в декабре 2021 года в ходе заседания российско-казахстанской межправкомиссии по комплексу «Байконур» в Нур-Султане. Пока определяется перечень необходимых документов.

Сообщается, что приватизацию разрешат только для граждан Казахстана. Российские граждане, если имеют постоянную прописку в Байконуре, получат сертификат на приобретение жилья в России.

Стоит отметить, что в Байконуре имеется примерно 21 тыс. квартир, где проживает около 75 тыс. человек. Две трети жителей города — казахстанские граждане. Жилой фонд Байконура является государственной собственностью Казахстана.