Москва, 10 февраля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В 2023 году число мест по квоте правительства РФ для студентов из других стран будет увеличено до 30 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.

(сс) Narek75 Студенты

«Количество мест, выделяемых иностранным гражданам для обучения по квоте правительства Российской Федерации, в 2022 году будет увеличено на пять тысяч мест и составит 23 тысячи мест, а в 2023 году 30 тысяч мест», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве напомнили, что 2021 году годовая квота для обучающихся из других стран не превышала 18 тысяч мест.