Москва, 10 февраля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Западные страны не делают ничего интеллектуального или практического для того, чтобы разрешить кризис в ситуации вокруг Украины. Об этом 10 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Council.gov.ru Мария Захарова

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По словам официального представителя российского МИД, тактикой западного мейнстрима всегда была ставка на обслуживание сиюминутных интересов, представляющих приоритет для них приоритет, для обеспечения чего применяются любые средства и прежде всего — информационная оболочка.

Также Захарова уточнила, что заменяющая конкретные действия информационная сфера, также подменяет суть вопроса и решения проблемы, и именно на это страны Запада и делают свою ставку.

«А дальше уже меняется градус от негатива, агрессии, или прямых фейков, или просто информационно-пропагандистского сопровождения. Вот это этот самый случай. Поэтому они ничего не производят ни интеллектуального, ни практического для разрешения или помощи в разрешении украинского кризиса», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что поставки оружия на Украину являются контрпродуктивными и не помогают в мирном пути решения конфликта в этой стране.