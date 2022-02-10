Ставрополь, , 10:36 — REGNUM В столицу Ставропольского края прибыли пассажирские автобусы из Москвы. Ряд из них уже вышел на городские маршруты, сообщили 10 февраля в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта края.

Автобусы Rk.gov.ru

Так, пять автобусов начали обслуживать маршрут №46. В скором времени еще пять московских больших автобусов присоединятся к работе на этом направлении. Ещё пять автобусов запустят на обслуживание маршрута №15.

«Автобусы отличаются большой вместимостью. 20 мест предназначены для сидения. Всего они могут перевозить до 91 пассажира»,-рассказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что осенью 2021 года в Ставрополь поступили 20 больших пассажирских автобусов марки ЛиАЗ, переданные властями Москвы. Выпущенный в 2010—2012 годах транспорт планировалось запустить по маршрутам в микрорайон «Перспективный».