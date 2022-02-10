Самара, 10 февраля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Снегопады ожидаются в Самарской области. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Метель в Москве

Сообщается, что 11 февраля в регионе может пройти небольшой снег. Ночью в Самарской области столбик термометра может опуститься до отметки — 9 °C, днем может потеплеть до 0 °C.

12 февраля по области также ожидается снег, мокрый снег. Ночью может подморозить до — 9 °C, днем столбик термометра может подняться до отметки 0 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре эвакуируют брошенные на обочинах и мешающие уборке снега машины.