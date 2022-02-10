Петропавловск-Камчатский, 10 февраля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Налоговые поступления в бюджет Камчатки от рыбохозяйственной отрасли по итогам 2021 года увеличились на 1,5 млрд рублей или 13% и составили более 12,1 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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«Несмотря на все трудности, которая испытывала отрасль по торговым ограничениям из-за коронавирусной инфекции, лихорадку цен, мы видим, что рыбохозяйственный комплекс успешно работает и выполняет свои обязанности перед государством в формировании доходной части бюджета», — рассказал министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский.

Ещё более 9 млрд рублей от рыбопромышленников поступило в страховые фонды. На выплату заработной платы по итогам года в отрасли было потрачено более 22 млрд рублей.

«Плюс к этому рыбохозяйственные предприятия приносят в край огромный объём инвестиций по строительству новых заводов и судов, что в свою очередь тоже даёт экономический и социальный эффект в виде новых рабочих мест, улучшения условий труда», — добавил Здетоветский.

Власти Камчатки рассчитывают, что будут увеличены ставки сбора за водные биоресурсы, это пополнит краевой бюджет ещё на 3,5 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в портах Китая Далянь и Циндао возобновилась после ковидного запрета отгрузка российской рыбной продукции.