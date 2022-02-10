Канберра, 10 февраля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Глава австралийской разведки Майк Берджесс сообщил, что «иностранное правительство» было разоблачено в попытке вмешаться в выборы в Австралии. Об этом глава Австралийской службы безопасности и разведки Берджесс объявил в своем заявлении от 10 февраля, передает телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

Вызывающее беспокойство попытка вмешаться в выборы, которое, как утверждается, была предотвращена спецслужбой, было лишь одной из множества угроз, изложенных Майком Берджессом в докладе.

По его словам, безопасности Австралии угрожает множество враждебных элементов — от шпионов в Tinder до экстремистов, которые пытаются использовать пандемию в своих целях.

Как утверждает Берджесс, богатый человек — «кукловод, который дергает за ниточки» — имеющий корни в Австралии, но связанный с иностранным правительством и его спецслужбами, нанял лиц для «операций по иностранному вмешательству» и перевел сотни тысяч долларов на офшорный банковский счет, чтобы изменить ход голосования в свою пользу.

Как пишут журналисты, Берджесс не уточнил о каких выборах идет речь — федеральных или местных. О том, кто стоит за попыткой вмешаться в процесс голосования, главный разведчик Австралии также отказался говорить.