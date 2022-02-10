Буэнос-Айрес, 10 февраля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Жанин Аньес, взявшая на себя обязанности временного президента Боливии после свержения Эво Моралеса в 2019 году, объявила 10 февраля голодовку в тюрьме. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Facebook.com/SenadoBolivia Жанин Аньес

Аньес была арестована и обвинена в нарушении конституции из-за провозглашения себя президентом. Во время госпереворота она была вторым вице-президентом Сената, что, согласно конституции Боливии, не даёт ей права перенимать президентскую должность.

Лидер движения за социализм Гуальберто Ариспе назвал акцию Аньес политической, поскольку таким образом она пытается повлиять на общественное мнение и избежать суда.