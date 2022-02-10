10 февраля 2022 | Время чтения 4 мин

В настоящее время ведутся переговоры на уровне дипломатии, чтобы избежать вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Если произойдет столкновение, это может повлиять на производство и предложение продовольствия, что пока мало рассматривается политиками.

Бела Ковач, , 13:04 — REGNUM Украина когда-то была кладовой Советского Союза с его обширными пшеничными полями, а сегодня сельскохозяйственное производство происходит на той же ферме, только гораздо более эффективно. Несоблюдение этого требования вызовет немедленную реакцию в случае конфликта, особенно на рынках зерновых и растительного масла, а рост цен поставит европейские домохозяйства, которые и без того страдают от высокой инфляции, в еще более тяжелое положение.

Генри Жюль Жан Жоффруа. Голодание. 1886

Украина в настоящее время является четвертым по величине поставщиком продовольствия в Европейский союз, закрывая четверть потребностей Сообщества в пищевом масле и половину потребностей в кукурузе. Поскольку сам Союз является крупным производителем продуктов питания, это может даже компенсировать внезапные изменения и застой в двусторонних торговых отношениях. В то же время стагнация украинского аграрного производства вызовет глобальные стратегические проблемы, поскольку Украина является одним из крупнейших поставщиков на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Египет является одним из основных покупателей зерна.

Редко упоминается, что, среди многих других факторов, транспортировка продовольствия была одной из главных индикаторных сил в начале «арабской весны», прокатившейся по Ближнему Востоку десять лет назад. В то время цены на пшеницу в регионе росли очень быстро, чему способствовало прекращение экспорта зерна из России в 2010 году. Это был не самый главный, но один из серьезных поводов для революционных событий того времени, чтобы отправиться в путь.

«В случае конфронтации встанет вопрос продовольственной безопасности , что создаст еще одну серьезную головную боль для европейских лидеров , и только по этой причине целесообразно отказаться от военных решений для урегулирования разногласий», — говорит Назар Бобицкий , глава брюссельского офиса Украинской ассоциации бизнеса и торговли.

Он добавил, что жаль, что этот важный вопрос еще не достиг порога стимулирования брюссельского руководства. Это подтверждает представитель Еврокомиссии, отметивший, что никаких планов в этой области еще не составлено. В настоящее время комитет занимается только безопасностью и геополитическими аспектами потенциального конфликта, а не продовольственной безопасностью.

Кукуруза stux

На первый взгляд, с европейским питанием все в порядке

Европейский союз в целом является экспортером продуктов питания, и хотя Украина является основным торговым партнером Сообщества, на ее долю приходится лишь 4,9% всего импорта сельскохозяйственной продукции ЕС. То есть украинцы являются четвертыми по значимости поставщиками продовольствия в Союз после бразильцев, англичан и американцев. Дьявол, с другой стороны, живет в деталях. Это связано с тем, что Европа гораздо больше зависит от Украины, чем мы думаем, по некоторым продуктам. А именно, 88 процентов подсолнечного масла, 41 процент рапса и 26 процентов меда поступают от украинцев.

По словам Бобицкого, возможная война сильнее всего ударит по оптовым импортерам и производителям продуктов питания, которые уже страдают от высоких цен на мировом рынке и очень амбициозных стандартов устойчивого развития ЕС. Тарас Кацка, заместитель министра экономики Украины, сказал Politico, что нельзя забывать и об очень значительном экспорте украинской кукурузы. А кукуруза играет важную роль в животноводстве, и если цепочка поставок вдруг разорвется, европейские свиноводы и птицеводы очень быстро могут столкнуться с серьезными проблемами. Это особенно верно для Испании, которая на сегодняшний день является крупнейшим импортером кукурузы в Союзе.

Глава российской сельскохозяйственной консалтинговой компании «СовЭкон» указывает, что в 2014 году, когда русские «вторглись» в Крым, все опасались, что из-за этого будут сорваны коммерческие поставки, но в итоге этого не произошло. Однако на какое-то время это привело к росту цен на пшеницу на мировом рынке примерно на 20 процентов. Однако до первого боестолкновения он не ожидает такого роста цен сейчас.

Пшеница Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Однако в мире есть опасные места для поставок зерна. По данным Продовольственной организации ООН (ФАО), например, она удовлетворяет 55 процентов потребностей Ливана в пшенице с Украины. Сама Украина покрывает свои потребности на 23 процента, и 62 процента покрывает Россия. А есть Египет, который сильно зависит от поставок пшеницы из России и с Украины.

Украинские экономические и аграрные лидеры пытаются успокоить население, говоря, что подавляющее большинство аграриев уже сконцентрировались на этом году и будут любой ценой выполнять свои долгосрочные договорные обязательства. А киевское руководство позаботится о том, чтобы собранное зерно можно было беспрепятственно транспортировать по железной дороге на элеваторы или даже в морские порты. Некоторые приводят в качестве примера начальный период действия закона. В начале 2020 года, когда началось закрытие, многие аналитики считали, что это приведет к стагнации поставок зерна и продуктов питания по всему миру. Потом, к счастью, этого не произошло, но другие каналы поставщиков прекратились, хотя и временно.