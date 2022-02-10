Благовещенск, 10 февраля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Старшего лейтенанта, преподавателя кафедры физической подготовки Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) Антона Рыжкова приговорили к 1,5 года лишения свободы в исправительной колонии. Суд подтвердил, что он брал взятки у курсантов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главного военного следственного управления СК РФ.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка

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Следствие установило, что деньги сотрудник училища принимал за присуждение высшего квалификационного уровня физподготовки. «Услуга» стоила 7 тыс. рублей, ещё 1 тыс. дополнительно брали посредники. Деньги были собраны с 73 студентов. Всего с курсантов собрали 743 тыс. рублей, 651 тыс. из них получил Антон Рыжков.

Помимо срока суд взыскал с преподавателя 160 тыс. рублей в пользу государства. Расследование дела в отношении посредников и соучастников продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля Нижегородский гарнизонный суд рассмотрел уголовное дело о коррупционных преступлениях, совершённых бывшим начальником военного представительства Минобороны России Михаила Логвина. Его приговорили к штрафу в 5 млн рублей за взятки на общую сумму в 1,5 млн рублей от руководства двух оборонных предприятий.