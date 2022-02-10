Бишкек, 10 февраля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Председатель правительства Киргизии Акылбек Жапаров сообщил о прекращении разбирательств вокруг долга киргизских энергетиков перед российской компанией «Русгидро». С таким заявлением он выступил 10 февраля в Бишкеке.

Baburkhan Река Нарын

Он отметил, что правительство взяло на себя долги перед российской стороной, связанные с подготовкой к строительству Верхненарынского каскада гидроэлектростанций. «Завершить процесс» погашения задолженности Бишкек планирует в первой половине года.

«Споры насчет долга в $37 млн перед российской стороной, связанного с Верхненарынским каскадом ГЭС, завершены», — сказал Жапаров.

После того, как долг будет погашен, Киргизия займётся поиском инвесторов для этого проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2013 году компания «Русгидро» начала строить каскад из четырех ГЭС в верховьях реки Нарын в Киргизии. Об этом ранее договорились правительства двух стран. В 2016 году, когда российские энергетики уже вложили в проект $37 млн, Бишкек денонсировал соглашение. В 2018 году «Русгидро» обратилась в международный суд, чтобы вернуть эти деньги.

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