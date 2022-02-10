Берлин, 10 февраля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности, экс-советник канцлера Германии Гельмута Коля Хорст Тельчик рассказал, как уговорил президента России Владимира Путина выступить на Мюнхенской конференции в 2007 году.

(сс) Администрация Президента России Выступление Владимира Путина в Мюнхене. 2007

По его словам, он несколько раз виделся с Путиным в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. В одну из таких встреч он пригласил российскаого лидера выступить на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Он сказал мне, что теперь у него есть два приглашения, одно на бизнес-конференцию в Давос и одно от меня. Что если бы он поехал, то сначала бы поехал ко мне. И он сдержал свое слово», — цитирует Тельчика РИА Новости.

Он добавил, что в ходе выступления глава российского государства поднял ряд важных вопросов, в том числе о планируемом размещении американских ПРО в Румынии и Болгарии.

Как сообщало ИА REGNUM, выступление Путина на Мюнхенской конференции 2007 года вызвало широкий резонанс. Глава государства тогда сказал западным лидерам, что Россия не принимает политику однополярного мира, и у России есть свои национальные и геополитические интересы. Российский лидер раскритиковал неоправданное применение силы в отношении других государств, продвижение НАТО на восток и внешнюю политику США.