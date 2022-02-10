Калгари, Канада, , 10:29 — REGNUM «Калгари Флэймз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:0.

Никита Задоров Nhl.com

В составе «Калгари» дубль оформил нападающий Эндрю Манджапане. Ещё по шайбе забросили форварды Джонни Годро, Микаэль Баклунд, Элиас Линдхольм и Мэттью Ткачук.

Российский защитник Никита Задоров отдал одну результативную передачу.

На сегодняшний день «Калгари» занимает восьмое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 54 очка. «Вегас» идёт на четвёртом месте в Западной конференции с 59 очками.

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