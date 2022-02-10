Москва, , 10:29 — REGNUM В среду, 9 февраля, в Общественной палате Российской Федерации (ОП РФ) обсуждение итогов реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание» в 2021 году и перспектив на 2022 год, а также решения основных задач для достижения заявленной цели проекта.

Патриотическая акция Валентин Илюшин, ИА REGNUM

На площадке Общественной палаты РФ гражданский запрос и гражданские инициативы традиционно встречаются с государственными органами власти. Эти встречи действительно могут изменить ход реализации федеральных проектов, подчеркнула Елена Родионова, председатель Комиссии ОП РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию.

«С 2021 года стартовала реализация федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Я рада, что первые итоги хода реализации проекта подводятся на площадке Общественной палаты Российской Федерации. Общественная палата — это очень правильная площадка по поддержке и продвижению гражданских инициатив и надежный партнер органов государственной власти, что позволяет эффективно настроить многостороннюю коммуникацию. Сегодня в общественном обсуждении принимают участие ключевые исполнители федерального проекта: представители органов власти, крупнейших общероссийских патриотических организаций, представители научного и педагогического сообщества, специалисты субъектов Российской Федерации. Хотелось бы отметить, что за прошедший год проделана огромная работа и, в целом, достигнуты запланированные результаты. Вместе с тем, анализируя общественные запросы по проекту, мы выявили два ключевых: недостаток информации о ходе реализации проекта в открытом доступе, а также отсутствие методического сопровождения по реализации мероприятий проекта для специалистов системы патриотического воспитания. Конечно, за год сделать все невозможно, однако мы стремимся к лучшему. Уважаемые коллеги, мы просим всех участников обсуждения направить в наш адрес предложения, которые будут обобщены и направлены в адрес ответственных за реализацию федерального проекта.

С точки зрения граждан информации о реализации проекта недостаточно. Мы можем найти паспорт, но не можем найти полный план мероприятий, где можно поучаствовать или быть полезными. Граждан волнует вопрос подготовки кадров, специалистов сферы патриотического воспитания. Есть огромное количество курсов для специалистов сферы патриотического воспитания, но как быть уверенным, что именно здесь можно повысить квалификацию на эту тему? Здесь очень важна история, которую правильно понимают ветеранские организации, по поводу взаимодействия разных патриотических организаций и образовательных организаций», — сказала она.

Подробнее о реализации проекта рассказал заместитель министра просвещения Денис Грибов. Он отметил, что в 2021 году завершена разработка примерных рабочих программ воспитания для образовательных организаций всех уровней. Их общим стержнем являются традиционные ценности, такие как родина, семья, дружба и знания. Совместно с заинтересованными органами власти, НКО разработан примерный календарный план воспитательной работы на 2021−2022 учебный год.

«По состоянию на 1 января 2022 года рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы разработаны в 97,5 процента образовательных организаций России», — сообщил спикер.

Важным направлением проекта является поддержка крупных детских общественных объединений с помощью субсидий, грантовая поддержка НКО. Денис Грибов также напомнил, что был создан Координационный совет по систематизации деятельности детских и молодежных объединений, который возглавил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Принимаемые меры позволили уже в этом году вовлечь в общественно полезную деятельность, в деятельность детских объединений на два миллиона детей больше, чем в прошлом», — сказал Денис Грибов.

Отдельно он рассказал об эффективности проекта всероссийских онлайн-уроков. В 2021 году проведено 18 онлайн-уроков. При этом количество просмотров составило более 8,3 млн. В 10 регионах с 1 сентября 2021 года введена должность советника директора школы по воспитанию.

О работе над проектом «Без срока давности» рассказал Алексей Романов, референт Управления Президента РФ по общественным проектам. В рамках проекта в регионах России возбуждаются уголовные дела о геноциде мирного населения СССР. Также объявлен конкурс сочинений. До 6 марта проходит региональный этап, а 7 марта стартует федеральный.

Первый заместитель Секретаря ОП РФ, Герой России Вячеслав Бочаров призвал рассматривать программу патриотического воспитания вместе со Стратегией национальной безопасности, так как от обоих документов зависит безопасность России. При этом он указал, что Министерсьво просвещения России не присылало разработанную им программу для обсуждения в ОП РФ. Отдельно Вячеслав Бочаров подчеркнул, что в документе не описана роль ветеранских организаций.

«Организационные недостатки должны быть исправлены, чтобы ветеранские организации не обивали пороги школ, а, напротив, приглашались. Если мы хотим, чтобы дети обладали нашими духовно-нравственными ценностями, мы должны сделать именно так, и работать в тесном взаимодействии», — сказал он.

Заместитель директора Департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Министерство образования и науки РФ Валентина Шалашникова отметила, что в целевую аудиторию программы входят студенты, а для взаимодействия с ними необходимо учитывать, какая патриотическая воспитательная работа проводилась для них в школе. С этой точки зрения, добавила эксперт, Минпросвещения России проводит комплексную работу.

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) принимает участие в реализации проекта «Патриотическое воспитание», создавая условия для развития взаимодействия между поколениями, вовлечения детей в социально-активную деятельность, вовлечения ветеранов в работу с молодым поколением, рассказал заместитель руководителя Росмолодежи Андрей Платонов.

«Мне кажется, в федеральном проекте «Патриотическое воспитание» удалось найти подходы, которые позволили уйти от мероприятий реализации программы патриотического воспитания в проектную деятельность», — сказал он.

В течение 2021 года Росмолодежь и Роспатриотцентр провели комплекс мероприятий в сфере патриотического воспитания. Среди них четыре окружных образовательных форума для представителей этой сферы, сообщила директор Роспатриотцентра Наталия Мандрова.

Федеральный проект «Патриотическое воспитание» направлен на обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации. В рамках проекта ведется работа по развитию воспитательной работы в образовательных организациях общего и профессионального образования, проведению мероприятий патриотической направленности.

По итогам обсуждения федерального проекта в ОП РФ будут сформированы рекомендации для всех субъектов сферы воспитания и органов власти.