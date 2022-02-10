10 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что 9 февраля два самолета с партией боеприпасов из США прибыли на Украину.

Оксана Переможенко, , 11:14 — REGNUM Десятый самолет с партией боеприпасов из США прибыл на Украину. Об этом 9 февраля написал в своем микроблоге в социальной сети Twitter украинский министр обороны Алексей Резников. Вес доставленного груза составляет 80 тонн. Также 9 февраля под Киевом приземлился девятый самолет с такой же партией американской военной помощи.

Пусковая установка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Новость обсудили читатели украинских телеграм-каналов «Новое издание» и Klymenko Time.

«Они с Афганистана напрямую, что ли, возят?» — с сарказмом поинтересовался Макс.

«Подкидывают дровишек и потирают ручки, улыбаясь», — пишет Сергей.

«Утилизация хлама лохам идёт ударными темпами. В кредит, естественно. Кто ещё бусы не успел дурачкам впарить?» — добавил MBS.

«Что там по деэскалации? Чем больше оружия у Украины, тем больше трофейного вооружения у ЛДНР», — написал Vitaliy F.

«Лучше бы… [американские] спонсоры их президента вложились в бизнес на Украине. Вот тогда они бы своё стремились защищать без боеприпасов», — отреагировал Gennadii.

«Рванет же рано или поздно, чему радоваться? И не где-то, а в нашей стране», — отметила Svetlana S.

«Еще несколько самолетов, и в Украине точно наступит «мир»!» — с сарказмом добавил Sevavatnik.

Партия боеприпасов из США (c) twitter Министра обороны Украины (@oleksiireznikov)

«Это формирование по типу ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в центре Европы. Закладка на ближайшее будущее», — пишет L. A.

«Главное, чтобы русскоговорящие убивали друг друга. Для этого и бесплатно не жалко», — с сарказмом отреагировал Igor.

«Скажите кто-нибудь этому кретину, что эта большая железная штука называется «самолет», а не птица. Птица — это то, что ему на башку сверху нагадила», — иронизирует Max M. в ответ на то, что министр обороны Украины называл самолеты, доставившие Украине вооружение, «птицами».

»Хотят войны до последнего украинца», — написала Светлана.

«Если в начале пьесы на стене висит ружье, то к концу пьесы оно должно выстрелить», — отметила Лара.

«Так радуются, как смертник, на которого цепляют взрывчатку», — добавила Алена.

«США уже помогли Афгану, теперь нам помогают», — с сарказмом отреагировал Сергей.

«Этот дебил не понимает, что «кабанчика уже нафаршировали и на вертел надели», осталось спичку поднести. Народ, они же… [уничтожат] вашу страну», — прокомментировал «Мирный».

Министр обороны Украины Алексей Резников Официальное интернет-представительство президента Украины

»Да… всем аж легче стало, все этого ждали и ждут ещё. Небо стало светлее, коммуналка снизилась, температура за окном поднялась до 26 [градусов], цены упали, доллар стал по 8 [гривен]и т.д.» — с сарказмом написал Aleksandr.

«Забавно будет, если придется всё это отправить обратно как условие деэскалации напряжения, а окажется, что половину уже продали», — пишет Лизанька.

«До Украины никому нет дела. Но крайне необходима война, чтобы решить экономические проблемы доллара. Украина с самого отпочкования от СССР рассматривалась как вероятное поле боя», — подытожил Basil B.

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