Москва, , 10:29 — REGNUM В прошлом году ФосАгро направила на инвестиции «немногим менее» 50 млрд рублей. Это объявил председатель Правления, генеральный директор компании Андрей Гурьев, выступая на Совете директоров.

«В 2021 году мы установили новый исторический рекорд, — напомнил Андрей Гурьев. — Наши предприятия выпустили 10,5 млн тонн агрохимической продукции, что почти на 3% превысило показатель 2020 года. Такой результат стал возможным благодаря профессиональной работе трудового коллектива и осуществлению комплексных инвестиционных проектов по модернизации производств и созданию новых производственных площадок. Это очередной шаг к выполнению задач, поставленных Стратегией-2025. Новые производства были введены в Череповце, в завершающую стадию вышли инвестиционные проекты по строительству завода-миллионника в Волхове и нового горизонта в Кировске. Всего на инвестиции в прошлом году было направлено немногим менее 50 млрд рублей».

На этом инвестпрограмма ФосАгро не заканчивается: группа продолжает развитие горнорудного сегмента, планирует строить новый аммиачно-карбамидный комплекс в Череповце и увеличить выпуск продукции Балаковским филиалом. Эти и другие проекты будут включены в обновленную редакцию долгосрочной Стратегии развития, которую совет директоров рассмотрит весной 2022 года.

Совет директоров признал успешными операционные и финансовые результаты работы компании в юбилейном для нее 2021 году.

«Уверен, эффективная реализация инвестиционной программы позволит компании наращивать темпы развития и выпуска экоэффективных минеральных удобрений, в составе которых не содержится опасных для здоровья человека и почв концентраций токсичных веществ, в том числе кадмия, — сказал председатель Совета директоров ПАО «ФосАгро» Ксавье Роле. — Это особенно важно в свете брошенного пандемией вызова международной продовольственной безопасности и растущей в мире озабоченности качеством и безопасностью пищевых продуктов».

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