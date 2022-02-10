Мельбурн, Австралия, 10 февраля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Премьер-министр штата Виктория (юго-восток Австралии) Дэниел Эндрюс считает, что депутат Каушалия Вагела должна покинуть Лейбористскую партию после того, как 9 февраля она сенсационно выступила в парламенте, чтобы добиться повторного расследования известного правительственного скандала вокруг местных выборов 2014 года. Об этом 10 февраля сообщил телеканал Nine News.

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Депутат Вагела, вероятно, будет вынуждена уйти в отставку, поскольку партийные правила требуют, чтобы депутаты голосовали в соответствии с партийной линией, за исключением определенных обстоятельств, например голосование против линии партии по моральным соображениям.

10 февраля премьер-министр штата Виктория Эндрюс заявил журналистам, что правила партии «очень четкие» и они были доведены до депутата.

Ранее депутат Адем Сомюрек представил ходатайство в парламенте Виктории о повторном расследовании нецелевого использования Лейбористской партией почти 400 000 долларов государственных средств во время избирательной кампании 2014 года.