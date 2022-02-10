Пекин, 10 февраля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Временно приостановили поставки говядины из Литвы власти Китая. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба главного таможенного управления КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

«Начиная с 9 февраля 2022 года (включительно) приём импортных деклараций на говядину из Литвы приостанавливается», — говорится в сообщении.

При этом в ноябре минувшего года власти Китая понизили свои дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах из открытия в прибалтийской республике посольства Тайваня.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля посол России в Белоруссии Борис Грызлов рассказал, что после введённого официальным Вильнюсом запрета на ввоз белорусских товаров для экспорта в третьи страны союзническую помощь Минску окажет Москва. Российские порты примут белорусские грузы, и «это направление — оно будет реализовано уже в текущем году, в ближайшее время».