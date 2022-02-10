Курган, , 10:28 — REGNUM В Кургане объявлен аукцион расчистки русла реки Тобол в районе Омского моста. Заказчиком выступает федеральное государственное учреждение по водному хозяйству Нижне-Обского бассейна «Тюменьрегионводхоз», сообщается на сайте госзакупок.

Реки Тобол и Убаган на карте

От будущего подрядчика требуется очистить русло реки на участке длиной 2,431 км, а само русло расширить до 40 метров. Кроме того, победителю аукциона придётся извлечь и вывезти 345,3 тысячи кубометров грунта, убрать деревья и кустарники, засыпать берега реки и уложить бетонные плиты. Негативное воздействие на состояние водных биоресурсов нужно будет нейтрализовать зарыблением стерлядью, чиром, муксуном, пелядью, сазаном.

Стоимость контракта составляет 71,8 млн рублей, срок выполнения — до 1 ноября 2023 года.