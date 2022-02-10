Урюпинский район, Волгоградская область, 10 февраля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Двухлетняя девочка получила ожоги рук после удара током в Урюпинском районе Волгоградской области.

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Ребёнка с электротравмой доставили в центральную районную больницу. По данным медиков, девочка прикоснулась к розетке дома, пока родители отвлеклись на пару минут. В результате у пациентки ожоги обеих рук.

В облздраве уточнили, что девочке назначили амбулаторное лечение и наблюдение у хирурга, сообщают 10 февраля «Новости Волгограда».