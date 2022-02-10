Владивосток, , 12:36 — REGNUM В 2022 году в 12 муниципалитетах Приморья построят 16 скейт-площадок различной комплектации благодаря реализации регионального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Скейт-парк Администрация Липецка

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Сразу четыре новых места для любителей экстремальных видов спорта появятся во Владивостоке — два скейт-парка и два памп-трека. Две скейт-площадки установят в Славянке и Посьете Хасанского района. По одному скейт-парку построят в Фокино, Лесозаводске, Арсеньеве, Партизанске, Черниговском, Спасском, Пожарском районах и Анучинском округе. Ещё два памп-трека появятся в Дальнегорске и в Пограничном округе.

«Экстремальные виды спорта уже давно пользуются популярностью среди детей и молодежи. Дети предпочитают проводить свободное время, катаясь на скейтбордах и трюковых самокатах. Только выполнять трюки в местах общественного пространства опасно. Как для спортсменов, прыгающих с тротуаров и лестниц, так и для прохожих. Наша задача — создать безопасные условия», — сказал министр спорта Приморья Жан Кузнецов.

В проект возводимых в Приморье площадок и памп-треков входят такие элементы как разгонки, фанбоксы, рейлы, разгонные радиусы и другие многофункциональные фигуры для различных прыжков и скольжений. Конструкции могут использоваться для проведения тренировочного процесса и соревнований различного уровня.

Помимо 16 скейт-площадок, которые будут построены по нацпроекту, еще три новых подобных спортобъекта появятся в муниципалитетах по инициативам граждан в рамках конкурса «Твой проект». В этом году две новые скейт-площадки оборудуют в сёлах Лазо и Преображении, одну в поселке Пластун Тернейского округа.

«В муниципалитетах Приморья создаются новые, отличные общественные пространства. И это заслуга нацпроектов. Очевидно, что на территориях собственных бюджетных денег не всегда хватает на такие социальные инфраструктуры, к тому же их надо ещё и впоследствии содержать. Главное, что даёт для региона и муниципалитетов участие в реализации национальных проектах — это получение финансирования из федерального бюджета. ОНФ следит за тем, чтобы в нацпроект включались наиболее важные объекты, которые улучшают качество жизни населения, решают наиболее острые социальные проблемы,» — сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморье, член общественного совета по промышленной среде при губернаторе Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тверской области завершены работы по благоустройству по национальному проекту «Жилье и городская среда» на 37 объектах — 26 общественных территориях и в 11 дворах.