Сеул, , 10:25 — REGNUM В начале 2022 года остаток непогашенных кредитов жителей Южной Кореи упал ниже отметки 1,1 квдрлн вон (~$920 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Кредит 401(K) 2012

Согласно опубликованным данным, по состоянию на конец января задолженность домохозяйств составила 1 квдрлн 60 трлн вон (~$886 млрд), что на 400 млрд вон (~$) меньше, чем в декабре 2021 года.

Известно, что остаток непогашенных кредитов продолжает сокращаться второй месяц подряд.

Остаток по ипотечному кредитованию населения увеличился на 2,2 трлн вон (~$1,8 млрд), однако остаток по прочим кредитам, напротив, сократился на 2,6 трлн вон (~$2,1 млрд).

Специалисты ЦБ отмечают, что на сокращение объёмов кредитования повлияло повышение ключевой ставки.