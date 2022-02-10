Сиэтл, США, , 10:24 — REGNUM «Аризона Койотс» одержал победу над «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

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В составе «Аризоны» дубль оформил нападающий Ник Шмальц. Ещё по шайбе забросили нападающие Фил Кессел, Антон Строльман и Алекс Гальченюк. Российский защитник Илья Любушкин отдал результативную передачу.

В составе «Сиэтла» точными бросками отметились Колин Блэквелл и Калле Йернкрок.

На сегодняшний день «Аризона» занимает 16-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 28 очков. «Сиэтл» идёт на 15-м месте в Западной конференции с 34 очками.

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