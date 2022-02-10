Санкт-Петербург, 10 февраля, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Жительница Санкт-Петербурга Серафима Сапрыкина, урожденная Сима Казимова, которая, по её версии, вынужденно уволилась из петербургской гимназии после чтения школьникам стихов Хармса и Введенского, в молодости была осуждена за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при помощи ножа. Об этом 10 февраля сообщили в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Волгоградской области.

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Стали известны подробности бурной молодости педагога, которая прославилась на всю страну заявлением, что ее вынудили уволиться из гимназии №168 Центрального района Санкт-Петербурга за чтение стихов Хармса и Введенского. Позже выяснилось, что Сапрыкина читала школьникам не то, что было прописано в плане урока, полностью проигнорировав его тему. А увольнение одним днем, по словам руководства гимназии, было личным решением педагога и никак не связанно со стихами на уроке.

Скандал вызвал широкий общественный резонанс. В ходе него выяснилось, что в 2000-х годах Сапрыкину знали как Симу Казимову. В декабре 2008 года в Волгограде приговором Краснооктябрьского районного суда она была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Ей было назначено условное наказание в виде двух лет лишения свободы, с испытательным сроком на шесть месяцев.

Согласно материалам дела, 29 октября 2007 года Казимова, отдыхая в компании друзей в одном из многоквартирных домов Краснооктябрьского района Волгограда, сделала замечание знакомому по поводу его неправильного поведения. В ответ мужчина ударил её кулаком в лицо. За девушку вступился её друг, между мужчинами завязалась драка. Разнять дерущихся Казимова решила кардинальным способом, взяв со стола кухонный нож, она дважды ударила им обидчика, причинив тому тяжкий вред здоровью.

«В судебном заседании и на предварительном следствии Казимова вину в совершении преступления отрицала, пояснив, что не наносила ножевых ранений. Однако, её вина в инкриминируемом деянии нашла своё подтверждение в ходе судебного следствия», — подытожили в ОПС Волгоградской области.