Канберра, 10 февраля, 2022, 10:27 — ИА Регнум. 5 февраля знаменитый 4,3-метровый крокодил был пойман в реке Индевор в Кук-Тауне, на севере австралийского Квинсленда, после того, как животное доставило жителям окрестных районов не мало проблем, нападая на людей и съев как минимум двух собак. Об истории поимки самого крупной рептилии в Австралии 10 февраля сообщил телеканал Nine News.

Крокодил

Ранее в министерство науки и окружающей среды Квинсленда поступил ряд сообщений о том, что огромный крокодил стал агрессивным по отношению к людям.

«Офицеры из службы по защите дикой природы провели оценку местности, и нахождение животного было сочтено проблемным из-за его размеров, места обитания и агрессивного поведения», — говорится в заявлении министерства.

После поимки хищника выяснилось, что у животного отсутствуют передняя правая нога и конец хвоста, которые, как полагают ветеринары, были потеряны в борьбе с другими крокодилами за территорию.

После поимки животное доставили в один из изоляторов в Кэрнсе, где оно пройдет обследование на наличие множественных травм. Из-за того, что длина крокодила превышает 4 метра, выбрать спецзаповедник для его дальнейшего проживания должна специальная комиссия.