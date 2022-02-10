Кызыл, , 10:20 — REGNUM Статистики представили данные об изменениях цен на продукты питания в Туве за неделю с 28 января по 4 февраля.

Капуста Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата, лидерами по росту цен остаются овощи. Так, капуста белокочанная подорожала сразу на 7,81% и теперь стоит 61,85 рубля за 1 кг.

Цены на огурцы и помидоры выросли на 4,38 и 2,83% соответственно до 225,37 и 231,48 рубля за 1 кг соответственно. Добавим, что ранее статистики нашли самую дорогую в Сибири морковь, который стоит здесь 78,79 рубля.

Незначительное снижение цен в пределах 0,35−0,19% зафиксировано на такие продукты, как пастеризованное молоко, маргарин и свекла.

Читайте также: Статистики рассказали, где в Сибири самые дорогие бензин и дизтопливо